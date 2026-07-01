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Resumen

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Una mujer camina junto a una fuente en Palma de Mallorca el 20 de junio de 2026, en plena ola de calor. Foto: Jaime Reina / AFP
Una mujer camina junto a una fuente en Palma de Mallorca el 20 de junio de 2026, en plena ola de calor. Foto: Jaime Reina / AFP
Por Agencia AFP

Al menos 1.028 muertes fueron atribuibles al calor en España en junio, un mes marcado por una ola de calor que afectó a buena parte de Europa, según datos publicados este miércoles por el Instituto de Salud Carlos III, con sede en Madrid.

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