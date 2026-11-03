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El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso para informar de las causas del accidente de trenes en Urda. (EFE/ Fernando Villar).
El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso para informar de las causas del accidente de trenes en Urda. (EFE/ Fernando Villar).
/ FERNANDO VILLAR
Por Agencia EFE

El ministro Transportes de España, Óscar Puente, anunció este martes su dimisión del cargo y su renuncia a ser candidato en las próximas elecciones generales tras el accidente de tren que la pasada semana causó 69 muertos.

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