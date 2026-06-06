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El papa León XIV se dirige a la comunidad diplomática durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid, el 6 de junio de 2026. (Stefano RELLANDINI / AFP)
El papa León XIV se dirige a la comunidad diplomática durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid, el 6 de junio de 2026. (Stefano RELLANDINI / AFP)
/ STEFANO RELLANDINI
Por Agencia EFE

El papa León XIV lamentó este sábado que haya cristianos que, en muchas ocasiones, se dejan “contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas”, en su discurso en el centro “CEDIA 24 horas” de Madrid.

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