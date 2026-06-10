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El papa León XIV bendice, esparciendo el agua bendita con el hisopo, la Torre de Jesús, tras la misa celebrada en la Sagrada Familia, este miércoles en Barcelona dentro de la visita oficial del Papa a España. (EFE/Quique García).
El papa León XIV bendice, esparciendo el agua bendita con el hisopo, la Torre de Jesús, tras la misa celebrada en la Sagrada Familia, este miércoles en Barcelona dentro de la visita oficial del Papa a España. (EFE/Quique García).
/ Quique García
Por Agencia EFE

El papa León XIV bendijo este miércoles en Barcelona, esparciendo el agua bendita con el hisopo, la Torre de Jesús, la más alta de la Basílica de la Sagrada Familia y del mundo, y afirmó que es obra del “arquitecto de Dios”, en referencia a Antoni Gaudí.

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