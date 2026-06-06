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El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid, primer día de los seis que componen su visita oficial a España, el 6 de junio de 2026. (Sergio Pérez / EFE)
El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid, primer día de los seis que componen su visita oficial a España, el 6 de junio de 2026. (Sergio Pérez / EFE)
/ Sergio Pérez
Por Agencia EFE

León XIV agradeció a Españasu fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos” y animó al país a “cultivar también en su interior el diálogo y la amistad social”.

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