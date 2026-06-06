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El papa León XIV se dirige a la comunidad diplomática durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid, el 6 de junio de 2026. (Stefano RELLANDINI / AFP)
El papa León XIV se dirige a la comunidad diplomática durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid, el 6 de junio de 2026. (Stefano RELLANDINI / AFP)
/ STEFANO RELLANDINI
Por Agencia AFP

El papa León XIV pidió el sábado poner fin a las “narrativas divisivas y polarizantes” y a las “simplificaciones estériles” en la primera jornada de su visita a España, centrada en la migración, un tema que ha polarizado el debate público.

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