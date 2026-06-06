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El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid en el papamóvil, para dirigirse a la Plaza de Colón, el 6 de junio de 2026. (Sergio Pérez / EFE)
El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid en el papamóvil, para dirigirse a la Plaza de Colón, el 6 de junio de 2026. (Sergio Pérez / EFE)
/ Sergio Pérez
Por Agencia EFE

El papa León XIV recorrió el centro de Madrid en papamóvil en el primer trayecto que realizará con este vehículo por la capital española después de la ceremonia de bienvenida que le han ofrecido los reyes.

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