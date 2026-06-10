El papa León XIV ensalzó este miércoles a la Basílica de la Sagrada Familia como “un signo de unidad y de concordia”, durante la homilía que pronunció en el templo en una misa a la que asisten los reyes de España, Felipe y Letizia, entre otras autoridades.

“Es un templo que nos constituye en una familia amada por el Señor, alimentada por su propia vida en la Eucaristía. Así es como la Ciudad Condal y toda Cataluña se reúnen en este templo, signo también de unidad y de concordia”, dijo el pontífice sobre la obra del arquitecto Antoni Gaudí, de cuya muerte se cumplen este miércoles 100 años.

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La Sagrada Familia es la iglesia católica más alta del mundo y uno de los monumentos más emblemáticos de Barcelona y más visitados de España.

El papa León XIV preside una misa en la Basílica de la Sagrada Familia y la inauguración de la torre de Jesucristo en Barcelona, ​​el 10 de junio de 2026. Foto: Stefano RELLANDINI / AFP / STEFANO RELLANDINI

En la homilía, tras la que bendecirá la Cruz de Jesús, la torre mas alta que corona el templo, el papa afirmó que la basílica parece tener brazos “para invitar a cada uno a este altar, a escuchar la palabra de Dios”.

“Todos nosotros somos las piedras vivas de esta obra, que tiene a Cristo como fundamento y culmen, principio y fin”, dijo León XIV, que agregó que “mucho más que un monumento, la basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy una obra en construcción, que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino, porque se trata de un proyecto que Dios lleva a cabo”.

Siempre inspirado en la basílica, el pontífice estadounidense explicó que, a pesar de ser “un templo aún en construcción”, esta “imperfección no significa una carencia, sino que expresa una promesa que queremos honrar con coherencia”.

“Nuestra gratitud se convierte entonces en compromiso, al tiempo que cooperamos en el proyecto de Dios, es decir, en la construcción a la que él mismo nos llama”, señaló.

El papa León XIV preside la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, ​​el 10 de junio de 2026. Foto: Josep LAGO / AFP / JOSEP LAGO

Por otro lado, el papa proclamó durante la homilía que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar inocentes” o “abandonar a quien huye”.

“Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra”, clamó el papa.

Y continuó: “No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria”.

El papa concluyó recordando que “la Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo, no para destacar en clasificaciones mundanas, sino para guiar los pasos del pueblo de Dios que peregrina en esta tierra de Cataluña, con la cruz que ilumina el camino, como una lámpara encendida en la espera del regreso del Esposo”.