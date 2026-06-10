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El papa León XIV bendice, esparciendo el agua bendita con el hisopo, la Torre de Jesús, tras la misa celebrada en la Sagrada Familia en Barcelona, España. (EFE/Quique García).
El papa León XIV bendice, esparciendo el agua bendita con el hisopo, la Torre de Jesús, tras la misa celebrada en la Sagrada Familia en Barcelona, España. (EFE/Quique García).
/ Quique García
Por Agencia EFE

El papa León XIV ensalzó este miércoles a la Basílica de la Sagrada Familia como “un signo de unidad y de concordia”, durante la homilía que pronunció en el templo en una misa a la que asisten los reyes de España, Felipe y Letizia, entre otras autoridades.

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