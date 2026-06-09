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El papa León XIV durante la vigilia que celebra con 40.000 personas en el Estadio Olímpico de Barcelona, el 9 de junio de 2026. (Alejandro García / EFE)
El papa León XIV durante la vigilia que celebra con 40.000 personas en el Estadio Olímpico de Barcelona, el 9 de junio de 2026. (Alejandro García / EFE)
/ Alejandro García
Por Agencia EFE

El papa León XVI denunció este martes “un clima envenenado en las relaciones familiares” y “en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios” y llamó a la sociedad a abordar esta “realidad dramática”, durante la vigilia celebrada en el Estadio Olímpico de Barcelona.

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