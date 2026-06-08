Según el pontífice, “la situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos”.
Para León XIV, “es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran”.
Nunca antes un papa había hablado ante el Parlamento español y León XIV se llevó siete minutos de aplausos de los legisladores y las autoridades presentes con un discurso lleno de alegatos contra la polarización política y en defensa de la vida, la dignidad humana y los migrantes.
El papa repitió además ante los diputados y senadores su llamada a rebajar la crispación porque la pluralidad política, dijo, no debería degenerar en descalificación permanente.
“La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación”, proclamó en una intervención que después elogiaron los principales líderes políticos, incluido Sánchez y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.
Los reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, han dado este sábado 6 de junio la bienvenida al papa con honores militares en la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, primera escala de la agenda de León XIV en su visita a España. (EFE)