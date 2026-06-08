El papa León XIV ha reclamado este lunes ante el “trágico drama migratorio” una respuesta “que mire a las personas” y que sea “coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran”, en un discurso en el Congreso de los Diputados (cámara baja del Parlamento español).

Unas palabras que llegan después de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y dirigida a más de medio millón de extranjeros.

Según el pontífice, “la situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos”.

Para León XIV, “es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran”.

Nunca antes un papa había hablado ante el Parlamento español y León XIV se llevó siete minutos de aplausos de los legisladores y las autoridades presentes con un discurso lleno de alegatos contra la polarización política y en defensa de la vida, la dignidad humana y los migrantes.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, aplaude al papa León XIV este lunes en el hemiciclo del Congreso. Foto: EFE/Chema Moya

El papa repitió además ante los diputados y senadores su llamada a rebajar la crispación porque la pluralidad política, dijo, no debería degenerar en descalificación permanente.

“La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación”, proclamó en una intervención que después elogiaron los principales líderes políticos, incluido Sánchez y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.