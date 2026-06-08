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El papa León XIV, acompañado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, ovacionado tras su discurso. Foto: EFE/Ballesteros
El papa León XIV, acompañado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, ovacionado tras su discurso. Foto: EFE/Ballesteros
Por Agencia EFE

El papa León XIV ha reclamado este lunes ante el “trágico drama migratorio” una respuesta “que mire a las personas” y que sea “coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran”, en un discurso en el Congreso de los Diputados (cámara baja del Parlamento español).

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