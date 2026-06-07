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Los fieles observan la procesión del Corpus Christi tras la misa oficiada por papa León XIV este domingo en la Plaza de Cibeles de Madrid. (EFE/ Zipi).
Los fieles observan la procesión del Corpus Christi tras la misa oficiada por papa León XIV este domingo en la Plaza de Cibeles de Madrid. (EFE/ Zipi).
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Por Agencia EFE

El papa León XIV presidió este domingo la procesión del Corpus Christi por la plaza de Cibeles y la calle de Alcalá de Madrid tras una custodia del Santísimo Sacramento de 1943, que se guarda en el Museo de la Catedral de la Almudena de la capital española.

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