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Resumen

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El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciando elecciones anticipadas para el 29 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/Oficina del Presidente del Gobierno de España).
El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciando elecciones anticipadas para el 29 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/Oficina del Presidente del Gobierno de España).
Por Agencia AFP

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, debilitado por la derrota en el Congreso medidas de sus contra la crisis de la vivienda y por varios escándalos que afectan a su entorno.

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