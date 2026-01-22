Sánchez afirma que estaría “encantado” de explicar a Trump el gasto en defensa de España

Escucha la noticia
El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó este jueves las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el gasto en defensa por parte de España y aseguró que estaría “encantado” de explicarle cara a cara sus argumentos.
Sánchez respondió de esta forma a Trump en rueda de prensa en Bruselas después de las palabras del presidente estadounidense en las que acusó a España de ser “un aprovechado” por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en defensa hasta un 5 % de su PIB y dijo que le gustaría hablar con este país al respecto.
El jefe del Ejecutivo subrayó que España ha triplicado su inversión en defensa desde que está al frente del Gobierno y destina a este ámbito 34.000 millones de euros al año de los impuestos de todos los españoles, cifra que dijo que supone más que la de trece países de la OTAN conjuntamente.
“Ahí están las cifras”, subrayó Sánchez, quien garantizó la total lealtad y claridad del Gobierno de España para señalar que de la misma que fortalece su defensa y contribuye a la defensa colectiva, no va a renunciar a fortalecer la sanidad pública, la educación, la ayuda a la dependencia, la ayuda al desarrollo o la cooperación con terceros países.
Todo eso dijo que significa también seguridad, y que ésta no sólo se garantiza fabricando o comprando armamento.
Al preguntarle si estaría dispuesto a explicar esos argumentos directamente al presidente de Estados Unidos, ha señalado: “¿Cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados”.
