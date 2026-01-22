El jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Nicolas TUCAT / Mandel NGAN / AFP)
El jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Nicolas TUCAT / Mandel NGAN / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Sánchez afirma que estaría “encantado” de explicar a Trump el gasto en defensa de España
Resumen de la noticia por IA
Sánchez afirma que estaría “encantado” de explicar a Trump el gasto en defensa de España

Sánchez afirma que estaría “encantado” de explicar a Trump el gasto en defensa de España

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El jefe del Gobierno español, , rechazó este jueves las críticas del presidente de , , sobre el gasto en defensa por parte de y aseguró que estaría “encantado” de explicarle cara a cara sus argumentos.

Sánchez respondió de esta forma a Trump en rueda de prensa en Bruselas después de las palabras del presidente estadounidense en las que acusó a España de ser “un aprovechado” por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a incrementar su gasto en defensa hasta un 5 % de su PIB y dijo que le gustaría hablar con este país al respecto.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: España: al menos un muerto, cuatro heridos graves y otros 33 afectados por nuevo choque de tren cerca a Barcelona

El jefe del Ejecutivo subrayó que España ha triplicado su inversión en defensa desde que está al frente del Gobierno y destina a este ámbito 34.000 millones de euros al año de los impuestos de todos los españoles, cifra que dijo que supone más que la de trece países de la OTAN conjuntamente.

Ahí están las cifras”, subrayó Sánchez, quien garantizó la total lealtad y claridad del Gobierno de España para señalar que de la misma que fortalece su defensa y contribuye a la defensa colectiva, no va a renunciar a fortalecer la sanidad pública, la educación, la ayuda a la dependencia, la ayuda al desarrollo o la cooperación con terceros países.

Todo eso dijo que significa también seguridad, y que ésta no sólo se garantiza fabricando o comprando armamento.

Al preguntarle si estaría dispuesto a explicar esos argumentos directamente al presidente de Estados Unidos, ha señalado: “¿Cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados”.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple este martes 20 de enero un año desde su regreso a la Casa Blanca, un periodo de doce meses marcado por una profunda alteración del orden internacional y por la aplicación de una política migratoria de línea dura, que ha suscitado una oleada de protestas sociales. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC