Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, observa a su llegada para asistir a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, el 18 de diciembre de 2025. (NICOLAS TUCAT / AFP)
El primer ministro español, Pedro Sánchez, observa a su llegada para asistir a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, el 18 de diciembre de 2025. (NICOLAS TUCAT / AFP)
/ NICOLAS TUCAT
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pidió este lunes no callar ante la ley aprobada en Israel para aplicar la pena de muerte por horca para los palestinos condenados por asesinatos terroristas al considerar que es “un paso más hacia el ‘apartheid’”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.