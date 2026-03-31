El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pidió este lunes no callar ante la ley aprobada en Israel para aplicar la pena de muerte por horca para los palestinos condenados por asesinatos terroristas al considerar que es “un paso más hacia el ‘apartheid’”.

En un mensaje en la red social X, Sánchez condenó la nueva norma israelí al tratarse de una medida asimétrica, que no se aplicaría a israelíes que cometieran los mismos delitos.

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“Mismo crimen, distinta pena. Eso no es justicia. Es un paso más hacia el ‘apartheid’. El mundo no puede callar”, subrayó.

El Parlamento israelí aprobó este lunes una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian que se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judío-israelíes.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz, ratificó la firme condena del Gobierno español a una medida que “menoscaba el derecho internacional” y muestra una “deriva radical”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 19 de marzo de 2026, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN)

También la portavoz en el Congreso del partido conservador PP, Ester Muñoz, se mostró absolutamente en contra de la legalización en Israel de la pena de muerte por horca a los palestinos condenados por asesinato terrorista.

“El Estado, que es quien juzga y puede condenar la pena de muerte, ni es Dios ni se tiene que poner en la posición de otro asesino que mata a alguien”, afirmó la representante del principal partido de la oposición en España.

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