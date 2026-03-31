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El presidente de España, Pedro Sánchez. Foto: EFE/Chema Moya/Archivo
El presidente de España, Pedro Sánchez. Foto: EFE/Chema Moya/Archivo
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, critica en una columna en ‘Le Monde Diplomatique’ que gobiernos como Rusia, Israel o Estados Unidos están “desafiando abiertamente los cimientos del sistema internacional”, mientras otros países callan o permanecen ambiguos “en lugar de defender el derecho internacional”.

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