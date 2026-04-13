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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, gesticula mientras se dirige al Parlamento sobre la guerra en Oriente Medio en el Congreso de Madrid el 25 de marzo de 2026. Foto: Thomas COEX / AFP
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, gesticula mientras se dirige al Parlamento sobre la guerra en Oriente Medio en el Congreso de Madrid el 25 de marzo de 2026. Foto: Thomas COEX / AFP
/ THOMAS COEX
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió al papa este lunes de las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y argumentó que, mientras “algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje”.

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