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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, interviene durante una rueda de prensa en la Embajada de España ante la Santa Sede, en Roma, Italia, el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI).
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, interviene durante una rueda de prensa en la Embajada de España ante la Santa Sede, en Roma, Italia, el 27 de mayo de 2026. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI).
/ FABIO FRUSTACI
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha descartado este miércoles adelantar las elecciones y ha ratificado que su objetivo y determinación es agotar la legislatura porque lo que a España le conviene es la estabilidad y no la “parálisis” que considera que supondría convocar ahora comicios.

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