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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el 'European Pulse Forum', organizado por Político y BeBartlet en Barcelona. Foto: EFE/ Quique García
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el 'European Pulse Forum', organizado por Político y BeBartlet en Barcelona. Foto: EFE/ Quique García
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, instó de nuevo este viernes a los miembros de la Unión Europea (UE) a suspender el acuerdo de asociación con Israel ante las violaciones “flagrantes” del derecho internacional humanitario que está cometiendo: “No permitamos una nueva Gaza en el Líbano”, argumentó.

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