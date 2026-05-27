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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el XXVI Congreso de la Internacional Socialista celebrado en Madrid, el 27 de noviembre de 2022. (OSCAR DEL POZO / AFP)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el XXVI Congreso de la Internacional Socialista celebrado en Madrid, el 27 de noviembre de 2022. (OSCAR DEL POZO / AFP)
/ OSCAR DEL POZO
Por Agencia AFP

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, reiteró este miércoles su “apoyo” a su predecesor José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias, tras publicarse nuevas revelaciones del caso que ha golpeado a un Ejecutivo ya debilitado por otros escándalos de corrupción.

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