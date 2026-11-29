El presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció este domingo la victoria del conservador Partido Popular en las elecciones celebradas en España y aseguró que aceptan “el resultado sin sospechas”.

Sánchez compareció ante los militantes y los medios tras conocerse los resultados de las elecciones, en las que, con el escrutinio prácticamente finalizado (un 98,08 % por ciento), el bloque de derechas formado por PP, Vox y UPN obtienen 187 diputados, por encima de la mayoría absoluta fijada en 176.

Estos resultados permiten que el bloque de derecha forme gobierno y suponen el fin de la etapa de Sánchez al frente de Ejecutivo.

Tras acatar el resultado electoral, Sánchez garantizó que no les van a pasar “ni una” cuando cojan la “motosierra” e insistió en que el final de hoy será también “un nuevo principio” para el PSOE.

Rodeado de muchos de sus ministros y otros dirigentes, todos ellos con semblante serio y triste, Sánchez reivindicó la esperanza en esta noche “triste” para España, porque el pulso que se libra por la justicia social “no termina nunca” y se lleva a cabo “a veces ganando y otras perdiendo”.

El socialista reconoció que este no es el resultado deseado por el partido, pero incidió en que logró resistir" a pesar de una “coyuntura internacional más que adversa” y subrayó que su partido reconoce la victoria del PP “sin sospechas ni matices ni teorías de la conspiración”, porque confía en las instituciones y en sus trabajadores.

No obstante, dijo que este reconocimiento no significará “caer en la pasividad” porque la España en la que creen los socialistas “no acaba esta noche” porque mañana “seguirá brillando” en millones de hogares que defienden sus valores.

Por eso pidió a la sociedad que “resista” y “no se rinda”, ya que el PSOE no lo hará.

Si PP y Vox forman gobierno, dijo Sánchez, el PSOE liderará la oposición “con la altura de Estado y la lealtad institucional” que, a su juicio, no han recibido por parte de la derecha.

Pero utilizarán todas las herramientas constitucionales para defender los derechos adquiridos: “Estaremos enfrente (...) como un dique frente al mar”.

Sánchez dio las gracias a todos los ciudadanos que votaron por su proyecto, así como a los militantes, apoderados e interventores del partido que se han “batido el cobre contra mentiras e insultos”.

Y dijo que aunque “mucha gente se irá a la cama” hoy sin tener certezas sobre si seguirán teniendo los derechos “que tenían ayer”, el PSOE volverá a gobernar “antes de lo que creemos -dijo-”.

“Este final será también un nuevo principio”, finalizó.