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Resumen

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene durante una rueda de prensa en la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, este miércoles. Foto: EFE/ Necati Savas
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene durante una rueda de prensa en la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, este miércoles. Foto: EFE/ Necati Savas
Por Agencia EFE

Tras la serie de acusaciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha venido haciendo contra España por su gasto en defensa y por no apoyarlo en la operación contra Irán, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, acudió a la cumbre de la OTAN de Ankara armado de datos.

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