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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este viernes lo que ha considerado un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España" con la entrada irregular en Ceuta de miles de personas desde Marruecos. Foto: EFE/ Reduan Dris
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este viernes lo que ha considerado un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España" con la entrada irregular en Ceuta de miles de personas desde Marruecos. Foto: EFE/ Reduan Dris
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se abrió este viernes a estudiar una posible reforma de la ley de extranjería para garantizar que las repatriaciones en frontera se hagan “de la manera más eficiente posible”, tras la entrada de miles de personas en la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.

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