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Resumen

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Un voluntario de la Cruz Roja consuela a las afueras de un centro de apoyo para familiares de las víctimas desaparecidas en Urda, tras el choque ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE y un tren Iryo a unos 150 km al sur de Madrid, entre Urda y Los Yebenes, en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP
Un voluntario de la Cruz Roja consuela a las afueras de un centro de apoyo para familiares de las víctimas desaparecidas en Urda, tras el choque ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE y un tren Iryo a unos 150 km al sur de Madrid, entre Urda y Los Yebenes, en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP
/ OSCAR DEL POZO
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que se va “a llegar hasta el final” para saber las causas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo (centro) que se ha cobrado la vida de al menos 68 personas y añadió: “Si ha habido negligencias, se sabrá”.

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