El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, originó un terremoto político el miércoles al anunciar en una carta la suspensión de sus actividades públicas para sopesar su posible renuncia al cargo. Ello después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias. Sin embargo, el jueves la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó el archivo de la investigación, y la organización que está detrás del caso, Manos Limpias, dijo que basó su denuncia en reportes de la prensa.

“Como ya sabrá, y si no, le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios”, dijo Pedro Sánchez en la misiva de cuatro páginas que publicó en las redes sociales.

“Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también”, siguió.

Pedro Sánchez asiste a una sesión plenaria en la cámara baja del Parlamento español el 14 de marzo de 2024. (Foto de Pierre-Philippe MARCOU / AFP). / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

“Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Si lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero. Todo ello me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes, 29 de abril, compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión”, finalizó.

Ahora, reina la incertidumbre en España por saber si finalmente Sánchez anunciará su dimisión el lunes 29 de abril.

Estas son las claves de la crisis política en España:

La denuncia

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez es vista detrás de una ventana después de emitir su voto en Madrid el 28 de mayo de 2023 durante las elecciones locales y regionales. (Foto de JAVIER SORIANO / AFP). / JAVIER SORIANO

Antes de la publicación de la carta de Sánchez, un juez admitió a trámite las acusaciones de corrupción contra Begoña Gómez, lanzadas por el grupo de ultraderecha Manos Limpias.

En su denuncia, Manos Limpias señala que, valiéndose de su condición, Begoña Gómez habría recomendado o avalado con su firma a empresarios que se presentan a licitaciones públicas.

Sostiene que uno de los empresarios que resultó adjudicatario de licitaciones por 10 millones de euros organizó más tarde un máster que dirige Gómez en el Africa Center, del centro de estudios Instituto de Empresa.

Según Manos Limpias, Air Europa “pactó pagar 40.000 euros al año al Africa Center de la denunciada” y que “el acuerdo entre Globalia (propietaria de la aerolínea) y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la denunciada y su equipo”.

De acuerdo con el medio digital El Confidencial, el juzgado indaga los vínculos de Gómez con el grupo turístico español Globalia, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para un rescate durante la pandemia de covid-19 que finalmente consiguió.

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Plaza de Castilla, a quien ha correspondido el asunto por turno de reparto, declaró la causa secreta.

Entre las primeras diligencias ordenadas por Peinado, según El Confidencial, está la citación de varios testigos.

Begoña Gómez, de 49 años, no ocupa un cargo público en España y mantiene un perfil bajo en política.

Fiscalía pide el archivo

El jueves, la Fiscalía Provincial de Madrid pidió que se archive la investigación contra la esposa de Sánchez.

De acuerdo con la agencia EFE, la Fiscalía apeló directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juzgado que admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias y pidió que se revoque y se archive la causa.

La Fiscalía sostiene que no hay indicios de delito que justifiquen la apertura de un procedimiento penal contra Gómez, dijeron a EFE fuentes conocedoras del caso.

Basado en reportes de prensa

El jueves, Manos Limpias dijo que la denuncia que presentó contra Begoña Gómez se basó en informaciones periodísticas y que, de no ser ciertas, la responsabilidad recaería en quienes las publicaron.

Mediante un comunicado, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, indicó que tuvo conocimiento “a través de varios diarios digitales, de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas.

Agregó que al ver que la Fiscalía “no actuaba de oficio”, decidió denunciar el caso para que un juzgado “comprobara la veracidad de las mismas”. Aseguró que ha ejercido “un derecho y un deber ciudadano”.

A su juicio, ahora le corresponde al juez comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. “Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir”, añadió.

En el comunicado, Bernad tildó de “inaceptable” la reacción de Sánchez, que “en vez de dar las pertinentes explicaciones acerca de si las informaciones sobre su mujer son ciertas”, les califica de “organización ultraderechista” y da a entender que forman parte “de una campaña derechista contra él, lo cual es falso”.

La agencia EFE recordó que Berard fue recientemente absuelto por el Tribunal Supremo tras ser condenado a cuatro años de prisión por la Audiencia Nacional española por extorsionar a bancos y empresas.

¿Quién es Begoña Gómez?

Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez posan después de los resultados parciales de las elecciones generales de España en Madrid el 20 de diciembre de 2015. (Foto de JAVIER SORIANO / AFP). / JAVIER SORIANO

Nacida en 1975 en Bilbao, en el País Vasco, Begoña Gómez es licenciada en marketing por la universidad privada madrileña ESIC. Ha realizado un máster en administración de empresas.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez se casaron en el 2006 en el Ayuntamiento de Madrid. Un año antes había nacido su primera hija Ainhoa. La segunda, Carlota, lo haría en el 2007.

Antes de su llegada a Moncloa, la sede de la Presidencia del Gobierno de España y residencia oficial del gobernante y su familia, realizó labores de asesoramiento en distintas ONG como Oxfam Intermón, Amnistía Internacional y Anesvad. Durante años trabajó como directora de consultoría en externalización comercial del Grupo Inmark, de acuerdo con La Razón.

También codirige un master en la Universidad Complutense de Madrid sobre captación de fondos.

Tras la investidura de Pedro Sánchez, fue nombrada directora del Africa Center del Instituto de Empresa, algo que generó polémica.

Es una activista de izquierda a quien de manera regular se le ve al frente de las manifestaciones del Día de los Derechos de la Mujer, el 8 de marzo.

De acuerdo con la agencia AFP, Begoña Gómez ha sido víctima de ‘fake news’ en las redes sociales que insinuaban que era un hombre.

Otras publicaciones afirmaron erróneamente que había sido destituida de su cargo por la Universidad Complutense.

¿Qué es Manos Limpias?

Miguel Bernad, secretario general del sindicato Manos Limpias, ofrece una conferencia de prensa en Madrid el 7 de abril de 2010. (Foto de Dominique FAGET / AFP). / DOMINIQUE FAGET

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, conocido como Manos Limpias, fue fundado en 1995 por Miguel Bernad y se define como un sindicato formado por funcionarios públicos. Sin embargo, su principal actividad es una plataforma que persigue casos judiciales.

Sus acciones más conocidas son las querellas presentadas contra jueces, políticos, logros sociales, personajes de ficción, acciones sindicales o protestas sociales en España, indica Rtve.es.

Entre las acciones de Manos Limpias destaca una denuncia contra el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, por supuesta destrucción de pruebas relacionadas con los atentados del 11-M del 2004. En el 2011, el Tribunal Supremo archivó la querella y pidió que se investigue a este sindicato por un delito de presuntas denuncias falsas, según publicó El Mundo.

También querelló a jueces como Baltasar Garzón, al que acusó de prevaricar por investigar los crímenes del Franquismo.

“Hace falta tener ‘cara dura’ para acusar a compañeros de la carrera judicial de lawfare, cuando el caso más fragante de lawfare, lo representó él, al tratar de juzgar al que fue Jefe de Estado Francisco Franco Bahamonde”, dice Manos Limpias sobre Garzón en una de sus noticias en su web.

Su fundador, Miguel Bernad, es un jubilado de 82 años que está íntimamente relacionado con la ultraderecha y el Franquismo, indica rtve.es.

Bernad se presentó en las listas de Frente Nacional junto a Blas Piñar (quien está reconocido como caballero de la Fundación Francisco Franco) a las elecciones del Parlamento Europeo de 1987 y 1989, además de ser su secretario general hasta 1993, cuando se disolvió ante su falta de éxito político.

Fue detenido en abril del 2016 por supuestos delitos de extorsión, organización criminal y fraude. Según El País, supuestamente exigía grandes cantidades de dinero a cambio de retirar las querellas que habían presentado contra instituciones y personas. Fue condenado a cuatro años por extorsión y estafa y, en el 2024, el Tribunal Supremo lo absolvió.

¿Qué pasa si Pedro Sánchez renuncia?

La agencia EFE indica que el artículo 101 de la Constitución Española tiene previsto el caso de una dimisión o fallecimiento del jefe del Ejecutivo o de una pérdida de confianza parlamentaria, como podría ser una moción censura.

“El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su presidente”, según la Carta Magna.

Si Pedro Sánchez renuncia, todo su gabinete continuaría en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente del Gobierno.

El Congreso de los Diputados sería el encargado de elegir a un nuevo presidente en un procedimiento idéntico al de las investiduras que se celebran tras unas elecciones generales.

El rey convocaría una ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación en la cámara baja del Parlamento y, tras escuchar sus opiniones, designaría un candidato a presidente del Gobierno.

El candidato designado por el rey para suceder a Pedro Sánchez se sometería a un debate de investidura y posterior votación.

Para obtener la confianza del Congreso y ser elegido presidente del Gobierno, debería recibir el apoyo de la mayoría absoluta de la cámara en una primera votación, más síes que noes en una segunda.

Si no lo consiguiera y, pasados dos meses, ningún candidato logra la confianza de la cámara baja, el Parlamento sería disuelto de forma automática y se convocan nuevas elecciones generales.