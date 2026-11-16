El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (derecha), saluda al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de la Moncloa en Madrid el 16 de noviembre de 2026. (Foto de Thomas COEX / AFP).
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (derecha), saluda al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de la Moncloa en Madrid el 16 de noviembre de 2026. (Foto de Thomas COEX / AFP).
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