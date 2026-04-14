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El presidente chino, Xi Jinping, recibe al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de mantener un encuentro en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín este martes. EFE/ Borja Puig de la Bellacasa/Pool Moncloa
El presidente chino, Xi Jinping, recibe al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de mantener un encuentro en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín este martes. EFE/ Borja Puig de la Bellacasa/Pool Moncloa
Por Agencia EFE

La cuarta reunión en cuatro años del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el presidente chino, Xi Jinping, constató que comparten la misma posición y el uso, incluso, del mismo lenguaje frente al orden internacional que pretende imponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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