La aerolínea española Plus Ultra comunicó este jueves a la representación sindical su intención de cerrar su operativa y despedir a sus 659 trabajadores, según informaron a EFE fuentes sindicales tras la reunión que mantuvieron con la empresa.

Según dichas fuentes, el cierre de la aerolínea y el ERE de extinción era lo que se temían después de que la empresa anunciara esta semana su decisión de suspender todas su operaciones aéreas.

Una semana antes anunció la suspensión de sus vuelos a Argentina y Perú que se sumaba al cese de los de Colombia, anunciada el pasado mes de junio.

La compañía no ha logrado atraer nuevos inversores, pese a que el holding estatal español SEPI, que concedió a Plus Ultra un préstamo de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas en 2021, estaba interesado en ayudarle a encontrar socios y a que la quita de deuda con los proveedores, ya pactada en una fase previa, hacía más atractiva la entrada de capital, añaden las fuentes.

Tras la reunión celebrada este jueves y dentro del periodo de consultas del despido colectivo de Plus Ultra, que podría afectar a los 659 trabajadores, la empresa no ha querido pronunciarse sobre los detalles de la reunión.

Por su parte, el sindicato USO volvió a reclamar a la dirección de la compañía “que aclare las numerosas cuestiones económicas que siguen sin estar suficientemente justificadas en la documentación entregada a la representación de los trabajadores” y denunció una “falta de claridad que la propia empresa reconoció durante la reunión”.

“La sensación que nos deja esta reunión es que existe demasiada prisa por liquidar la empresa y quitarse de encima a los trabajadores, sin haber aclarado antes cuestiones económicas de enorme relevancia”, lamentó USO.

“No es aceptable que se pretenda avanzar hacia la extinción de los contratos mientras siguen existiendo dudas importantes sobre las cifras, las causas alegadas y la propia situación económica de Plus Ultra, empresa rescatada por la SEPI con 53 millones de euros”, explicó USO Sector Aéreo.

Por estos motivos, se trasladó a la Dirección General de Trabajo la necesidad de reiniciar el procedimiento y que se dé traslado de estas circunstancias a la Inspección de Trabajo.

Desde USO Sector Aéreo defienden que “no vamos a dar por buena una documentación insuficiente ni a aceptar que la urgencia por cerrar la empresa sustituya las garantías legales de los trabajadores. Antes de poder pronunciarnos sobre el procedimiento, exigimos transparencia, explicaciones y toda la información necesaria”.

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