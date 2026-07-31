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Resumen

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Varias personas se congregan en una colina cerca del paso fronterizo de Bab Sebta, entre Marruecos y el enclave español de Ceuta, cerca de Fnideq, Marruecos, el 30 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/JALAL MORCHIDI
Varias personas se congregan en una colina cerca del paso fronterizo de Bab Sebta, entre Marruecos y el enclave español de Ceuta, cerca de Fnideq, Marruecos, el 30 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/JALAL MORCHIDI
/ JALAL MORCHIDI
Por Agencia EFE

El presidente de la ciudad española de Ceuta, Juan Jesús Vivas, atribuyó la entrada de miles de personas a través de la frontera del Tarajal a una “manipulación de Marruecos de su población con fines partidistas”, y cifró en 60.000 las personas que han accedido a la ciudad.

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