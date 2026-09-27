icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Varias personas se congregan junto a una pancarta en referencia a una mujer de 87 años desalojada de su casa en Madrid, mientras los manifestantes acampan para protestar contra los desahucios y la crisis de la vivienda frente a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la plaza Puerta del Sol de Madrid, el 27 de septiembre de 2026. Foto: THOMAS COEX / AFP
Varias personas se congregan junto a una pancarta en referencia a una mujer de 87 años desalojada de su casa en Madrid, mientras los manifestantes acampan para protestar contra los desahucios y la crisis de la vivienda frente a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la plaza Puerta del Sol de Madrid, el 27 de septiembre de 2026. Foto: THOMAS COEX / AFP
/ THOMAS COEX
Por Agencia AFP

El presidente español, Pedro Sánchez, aseguró este domingo a Maricarmen Abascal, una octogenaria desalojada convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, que su Gobierno trabaja “a contrarreloj” para presentar un texto de protección de los inquilinos en el Consejo de Ministros del martes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.