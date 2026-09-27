El presidente español, Pedro Sánchez, aseguró este domingo a Maricarmen Abascal, una octogenaria desalojada convertida en símbolo de la crisis de la vivienda en España, que su Gobierno trabaja “a contrarreloj” para presentar un texto de protección de los inquilinos en el Consejo de Ministros del martes.

“Ayer Maricarmen hizo un video y pidió al gobierno de España, y en particular a mí, que el próximo martes llevamos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional”, declaró el dirigente durante una mitin del Partido Socialista para las próximas elecciones municipales y regionales, en 2027.

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“Y yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda”, añadió, pidiendo a los grupos parlamentarios que hagan “un último esfuerzo” para que sea aprobado en el parlamento.

“No es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad”, dijo en un discurso en el que también criticó al Partido Popular (conservador, en la oposición).

Manifestantes acampan con tiendas de campaña para protestar contra los desahucios y la crisis de la vivienda frente a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la plaza Puerta del Sol de Madrid, el 27 de septiembre de 2026. Foto: THOMAS COEX / AFP / THOMAS COEX

El miércoles, las imágenes de Maricarmen Abascal, de 87 años, evacuada en camilla de su apartamento madrileño después de que la policía forzara la puerta, provocaron una conmoción en el país y volvieron a situar la crisis de la vivienda en España en el centro del debate, ante las elecciones generales previstas para 2027.

Desde entonces cientos de personas están acampadas en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para reclamar protección para los inquilinos.