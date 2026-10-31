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Resumen

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (3i), junto al alcalde de Urda, Manuel Galán (2i), asiste a la misa funeral en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo). Foto: EFE/Jesús Monroy
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (3i), junto al alcalde de Urda, Manuel Galán (2i), asiste a la misa funeral en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo). Foto: EFE/Jesús Monroy
/ Jesus Monroy
Por Agencia AFP

Residentes y autoridades asistieron este sábado a una misa cerca de la localidad española donde ocurrió el choque de trenes de alta velocidad que dejó al menos 69 muertos.

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