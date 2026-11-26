El salvadoreño Kilmar Ábrego García, considerado un símbolo de los cuestionamientos a la política migratoria de Donald Trump, llegó el miércoles a España tras protagonizar una ardua batalla judicial en Estados Unidos provocada por su detención y traslado ilegal a una cárcel de su país natal.

ANTECEDENTES DE UN CASO POLÉMICO

Ábrego García nació en San Salvador y dejó su país cuando todavía era un adolescente, ingresando de forma irregular a Estados Unidos a través de Texas entre 2011 y 2012.

Ya en EE. UU., Ábrego se estableció en Maryland, donde se encontró con su hermano, trabajando por años en sectores como la construcción, el transporte y la metalurgia, afiliándose a sindicatos locales. Fue en esta región donde también conformó una familia, contrayendo matrimonio con una ciudadana estadounidense llamada Jennifer Vásquez Sura, con la que tiene un hijo, además de criar a los hijos anteriores de esta última.

El historial migratorio de Kilmar Ábrego García tendría un primer episodio complicado en marzo del 2019 cuando fue detenido junto a otras personas en Hyattsville (Maryland) por la policía local, que lo derivó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense.

El migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, fue enviado por error a una cárcel de El Salvador por Estados Unidos en 2025. (Foto de Murray Osorio PLLC vía AP)

En ese momento el salvadoreño se encontraba buscando trabajo en las inmediaciones de un centro comercial, pero un informante anónimo denunció a las autoridades que Ábrego era un pandillero de la MS-13 que actuaba bajo el alias “Chele” y respondía a una célula de dicho grupo en Nueva York.

La policía llegó a identificar a uno de los sujetos detenidos en la escena como integrante del grupo delictivo, asumiendo que Kilmar era parte de este último por su vestimenta y porque, presuntamente, los miembros de la MS-13 tienen permitido “juntarse únicamente con otros integrantes de la banda”.

Kilmar y su defensa negaron los cargos, alegando que estos tenían una importante inconsistencia, ya que el acusado nunca había vivido en Nueva York o visitado ese estado. Otro argumento fue que el simple hecho de estar situado junto a un integrante de la banda no lo convierte en parte de esta.

(Foto de Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Durante el proceso, el salvadoreño declaró que había llegado a Estados Unidos a los 16 años huyendo de la violencia de las maras tras un largo viaje desde su tierra natal. Ábrego García sostuvo que la temida banda Barrio 18 extorsionaba a su madre, amenazándola de muerte y con reclutar forzosamente a sus hijos. El procesado dijo que, de regresar a El Salvador, sería víctima de los criminales que ya habían perseguido a su entorno.

Bajo esos alegatos fue que Kilmar pidió asilo, encontrando la negativa judicial, pues las autoridades consideraron que debió presentar esta solicitud apenas llegó a Estados Unidos. Sin embargo, el otro pedido del salvadoreño de suspensión de expulsión sí le fue otorgado porque el tribunal determinó que había un riesgo potencial contra su integridad de regresar a su país de origen. Este último punto sería crucial para su futuro.

CBS reportó en 2025 que el juez a cargo del proceso consideró que el testimonio del informante “era probado y fiable”, pero la falta de pruebas determinantes hizo que el juicio culminara en octubre de ese mismo. El ICE decidió no apelar la determinación de la corte.

La resolución llegó de la mano con un permiso de trabajo para Ábrego y un régimen de visitas anuales para reportar su situación ante el servicio migratorio, que según los medios estadounidenses el salvadoreño habría cumplido sin mayor contratiempo.

Más allá de lo anterior, Ábrego García tuvo algunos problemas adicionales en el 2022, al verse implicado en un caso de transporte de inmigrantes ilegales que llevó a su detención en una carretera de Tennessee. El salvadoreño conducía a velocidad excesiva y tenía la licencia de conducir vencida, hallándose que llevaba en el auto a ocho personas sin documentos, sobre las que declaró que eran trabajadores que se encontraba trasladando.

Las autoridades terminarían liberándolo sin imputación, aunque identificaron que el vehículo que conducía el salvadoreño pertenecía a José Ramón Hernández, conocido suyo que fue encarcelado previamente por transporte ilícito de personas.

UN TENSO PULSO LEGAL

La llegada del segundo gobierno de Donald Trump en el 2025 supuso un endurecimiento de la política migratoria de la potencia norteamericana, generando una gran polémica por el emprendimiento de detenciones arbitrarias contra inmigrantes en situación irregular o personas sospechosas de esto último.

Fue en este contexto que el 12 de marzo del año pasado Ábrego fue detenido sin mayor explicación por agentes del ICE cuando había acudido a recoger a su hijo.

Pese a que la orden de suspensión de expulsión que se le dio al salvadoreño seis años antes tenía carácter indefinido, la agencia migratoria lo embarcó desde el aeropuerto de Harlington junto a otros 260 individuos con destino al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel que Nayib Bukele construyó en El Salvador.

El migrante salvadoreño y residente estadounidense Kilmar Abrego García y su esposa Jennifer Vásquez (izq.) ingresan a una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore, Maryland. (Foto de Roberto SCHMIDT / AFP). / ROBERTO SCHMIDT

El caso se volvió mediático y generó duros cuestionamientos contra los procedimientos migratorios de la administración Trump, convirtiéndose en un caso símbolo de los abusos de los agentes del ICE.

Desde la vereda opuesta, la Casa Blanca presentó el caso como la extradición de un “terrorista” y miembro de la Mara Salvatrucha, también señalando un historial de violencia familiar. Lo anterior hacía referencia a que la pareja de Ábrego había solicitado órdenes de alejamiento contra su marido años atrás, aunque durante todo el proceso del gobierno contra Ábrego siempre se había mostrado activa en la defensa de su pareja.

Jennifer Vásquez explicaría que solicitó aquel recurso como medida preventiva ante “una discusión con Kilmar” a causa del miedo que le dejó “sobrevivir a la violencia doméstica en una relación anterior”, asegurando que llegaron a “superar la situación” tras llevar terapia.

Jennifer Vasquez, esposa de Kilmar Ábrego García, hablando con la prensa en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Greenbelt, Maryland, EE. UU., el 15 de abril de 2025. (Foto de EFE/EPA/ANNABELLE GORDON) / ANNABELLE GORDON

El medio digital ElSalvador.com publicó en ese periodo un informe con testimonios de antiguos vecinos de Kilmar, quienes mencionaban que él no había tenido vínculo alguno con las pandillas durante el tiempo que vivió en San Salvador. No obstante, el mismo reporte sí ponía en duda la versión de que la familia de Ábrego García fue sido extorsionada por las maras, citando incongruencias entre la distribución territorial de las bandas y el tiempo en el que se habrían producido las amenazas.

Más allá de lo anterior, Ábrego García y sus allegados iniciaron una batalla legal para anular la deportación, la cual se fundamentaba en que esta se fue ilegal al pasar por alto la resolución judicial del 2019.

Poco después, el propio ICE reconoció que el procedimiento constituyó un “error administrativo”, pero afirmó que ya no tenía autoridad para traerlo de vuelta al estar Ábrego en ese momento bajo la jurisdicción de otro país, negándose con insistencia a cualquier intento de retorno.

Fotografía cedida por el gobierno de El Salvador donde se registra el traslado de pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en La madrugada en Tecoluca (El Salvador). (EFE/ Gobierno De El Salvador). / Gobierno de El Salvador

Paula Xinis, jueza del Distrito Federal de Maryland, respondió a la demanda emprendida por el entorno de Ábrego y ordenó el regreso del salvadoreño a Estados Unidos a inicios del mes siguiente, acusando al servicio migratorio de “actuar de mala fe” en el caso. Este dictamen fue respaldado por la Corte Suprema, que requirió al gobierno emprender las labores necesarias para el retorno del hombre preso en el CECOT.

Fue así como Kilmar Ábrego García regresó a Estados Unidos en junio del 2025. Sin embargo, apenas llegó, el gobierno de Trump emprendió acciones legales en su contra por el mismo caso que había motivado su detención en Tennessee en 2022: lo acusó de tráfico de personas ante un tribunal federal de Nashville.

Dos meses después, la jueza Xinis ordenó la libertad bajo custodia migratoria del imputado, quien debió llevar un grillete electrónico para su seguimiento.

Dentro de ese marco, la magistrada estableció que el ICE no podía volver a detenerlo sin justificación mientras se desarrollara el litigio, poniendo fin a los planes del gobierno estadounidense de enviar al acusado a un centro de reclusión en Uganda. En febrero de este año la Corte Federal de Maryland confirmó que el servicio migratorio no podía expulsar a Ábrego tras haber vencido el plazo legal para hacerlo.

La siguiente victoria legal para el salvadoreño llegaría en mayo pasado, pues el Tribunal Federal de Tennessee desestimó la acusación gubernamental de tráfico de personas, citando que el Departamento de Justicia de EE. UU. actuó de forma “vengativa” y “abusando del poder fiscal” como represalia a la búsqueda de Ábrego de anular su expulsión.

Lo anterior no detuvo a la gestión de Donald Trump, que planteó la vía de la deportación del inmigrante a algún país de África, considerando Liberia como el destino más probable.

La defensa de Ábrego García señaló que su patrocinado estaba dispuesto a marcharse voluntariamente de Estados Unidos, proponiendo como destino Costa Rica, nación que ya había aceptado darle cobijo. Sin embargo, Washington rechazó el planteamiento insistniendo en el mecanismo de traslado forzosos hacia alguno de los países africanos con los que tiene convenios para enviar migrantes deportados.

La negociación se prolongó hasta noviembre, cuando ambas partes llegaron a un acuerdo cuyos términos no se ha revelado y por los que Ábrego aceptó por voluntad propia desplazarse a España, a fin de evitar ser trasladado a Liberia.

El migrantes salvadoreño Kilmar Abrego García a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas, en España procedente de Estados Unidos. (EFE/ Fernando Villar).

Medios internacionales como la agencia EFE han señalado que la persecución del gobierno estadounidense contra los inmigrantes ha llevado a una serie de autodeportaciones que tienen en común con el caso de Kilmar Ábrego García el medio a ser llevados arbitrariamente a África.

La defensa legal del salvadoreño ha recibido de buen grado la salida de su patrocinado al país ibérico, comentando en un comunicado que recoge The New York Times que Ábrego tuvo un “extraordinario valor al enfrentarse y derrotar una persecución judicial vengativa” promovida por el Departamento de Justicia estadounidense.

La gestión de Donald Trump, por su parte, reaccionó asegurando que la decisión del salvadoreño por dirigirse a España era comprensible debido a que ese destino era “un país con políticas radicales de fronteras abiertas” y “caldo de cultivo para inmigrantes ilegales”. El Departamento de Seguridad estadounidense insistió en que el refugiado era un “traficante humano, agresor de su mujer, pandillero y depredador de menores”, añadiendo que su retorno al gigante norteamericano “no será posible”.

Por lo pronto, Kilmar permanecerá en territorio español con un pasaporte de turista y su abogado, Chris Newman, declaró a EFE que este país será el primero dentro de una gira de conferencias internacional, en la que su patrocinado contará su historia y experiencia en el actual marco migratorio de Washington. Según ha relatado el entorno del migrante salvadoreño, su intención es afincarse en México.

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