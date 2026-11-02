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Los equipos de rescate continúan este lunes sus trabajos en Urda (Toledo) y han retirado del lugar del accidente del pasado 28 de octubre varios vagones, uno de ellos uno del tren Iryo implicado en el sucesos. Foto: EFE/Ismael Herrero
Los equipos de rescate continúan este lunes sus trabajos en Urda (Toledo) y han retirado del lugar del accidente del pasado 28 de octubre varios vagones, uno de ellos uno del tren Iryo implicado en el sucesos. Foto: EFE/Ismael Herrero
Por Agencia EFE

Las grúas que han trabajado en el lugar del accidente ferroviario de Urda (centro de España) han retirado ya de las vías todos los vagones de los dos trenes cuyo choque el pasado miércoles provocó la muerte de 69 personas y más de 200 heridos de diversa consideración.

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