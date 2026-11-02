Retirados de las vías todos los vagones de los trenes implicados en accidente en España
Los equipos de emergencia completaron el retiro de los vagones de los trenes involucrados en el accidente ferroviario en España, una etapa clave para continuar con las tareas en la zona y avanzar en las investigaciones sobre lo ocurrido.
Las grúas que han trabajado en el lugar del accidente ferroviario de Urda (centro de España) han retirado ya de las vías todos los vagones de los dos trenes cuyo choque el pasado miércoles provocó la muerte de 69 personas y más de 200 heridos de diversa consideración.
Las grúas que han trabajado en el lugar del accidente ferroviario de Urda (centro de España) han retirado ya de las vías todos los vagones de los dos trenes cuyo choque el pasado miércoles provocó la muerte de 69 personas y más de 200 heridos de diversa consideración.
A mediodía de este lunes solo quedaban dos vagones del tren Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que han sido retirados a lo largo de la tarde, confirmaron a EFE fuentes de la Guardia Civil.
Por su parte, los vagones del tren de Renfe ya fueron retirados a lo largo de la pasada noche y trasladados a una zona segura.
La Guardia Civil mantuvo este lunes el dispositivo desplegado para tratar de localizar restos biológicos, con medio centenar de efectivos en la zona.
El ministro español de Transportes, Óscar Puente, llevará este martes un informe sobre el accidente ferroviario, que se produjo cuando el tren de Renfe embistió a gran velocidad al de Iryo -que estaba parado en la vía-, al Consejo de Ministros, que aprobará un decreto de ayudas para las víctimas.
Puente expondrá en la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Ministros los detalles de este decreto y el contenido del informe de su departamento sobre las causas del accidente.
Ya por la tarde, el ministro comparecerá a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso (órgano que sustituye al pleno cuando las Cortes están disueltas como ahora por el periodo electoral previo a los comicios del 29 de noviembre), para dar cuenta de su gestión en torno a este siniestro.
Seis días después de la tragedia, Puente previsiblemente escuchará en sede parlamentaria las peticiones de dimisión que en declaraciones públicas ya le han hecho casi todos los grupos políticos.
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España intensificaba el viernes 30 de octubre las tareas de identificación de las víctimas de la colisión de trenes que dejó al menos 69 muertos, ante la angustia de muchas familias que siguen sin noticias de sus seres queridos. (AFP)