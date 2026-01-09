El rey Felipe VI durante la ceremonia en la que fue investido doctor honoris causa en la Universidad de Coimbra. Foto: EFE/EPA/PAULO NOVAIS
El rey Felipe VI durante la ceremonia en la que fue investido doctor honoris causa en la Universidad de Coimbra. Foto: EFE/EPA/PAULO NOVAIS
Agencia EFE
Agencia EFE

Felipe VI pide contribuir a una “verdadera transición” democrática y pacífica en Venezuela
El rey de España, , pidió este viernes contribuir a llevar a cabo una , pacífica y respetuosa con la voluntad soberana “libre e independiente” de los venezolanos, que en su opinión deben ser los “únicos protagonistas” de su destino.

, que clausuró una reunión de los embajadores españoles, expresó su alegría por la liberación de presos políticos de las cárceles venezolanas anunciada el jueves por las autoridades chavistas, entre ellos cinco españoles, y transmitió su cercanía con el pueblo venezolano, con el que España, según resaltó, tiene tantos vínculos históricos y de afecto.

PUEDES VER: Trump dice que ha cancelado una nueva oleada de ataques en Venezuela por su colaboración

El monarca también expresó el respaldo “firme e inequívoco” de España al derecho internacional e incidió en que no se puede “asumir su conculcación sistemática”, algo que apostilló que se ve “con demasiada frecuencia en nuestros días”.

Así las cosas, recalcó que los estados que más han hecho por levantar la arquitectura normativa e institucional son las democracias, y que en ellas reside la responsabilidad ética y moral de preservar ese mundo basado en normas “frente al otro basado en el ejercicio ilimitado de la fuerza y movido por intereses muchas veces excluyentes o incompatibles”.

El rey Felipe VI durante la clausura de la X Conferencia de embajadores. Foto: EFE/ZIPI
El rey Felipe VI durante la clausura de la X Conferencia de embajadores. Foto: EFE/ZIPI

El monarca incidió en que un mundo fundado en el derecho, abierto a la cooperación y al diálogo, “siempre se acercará más a cualquier objetivo de la paz, la estabilidad y el desarrollo”.

subrayó que la “seguridad global está en peligro”, como se ha podido ver en Palestina, Ucrania y otros países, y pidió a los representantes diplomáticos que sigan defendiendo el derecho internacional, al que se refirió como el “faro ético” del que se ha dotado la comunidad internacional para asegurar una convivencia pacífica y próspera.

