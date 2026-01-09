Felipe VI pide contribuir a una “verdadera transición” democrática y pacífica en Venezuela

Escucha la noticia
El rey de España, Felipe VI, pidió este viernes contribuir a llevar a cabo una “verdadera transición” democrática, pacífica y respetuosa con la voluntad soberana “libre e independiente” de los venezolanos, que en su opinión deben ser los “únicos protagonistas” de su destino.
Felipe VI, que clausuró una reunión de los embajadores españoles, expresó su alegría por la liberación de presos políticos de las cárceles venezolanas anunciada el jueves por las autoridades chavistas, entre ellos cinco españoles, y transmitió su cercanía con el pueblo venezolano, con el que España, según resaltó, tiene tantos vínculos históricos y de afecto.
El monarca también expresó el respaldo “firme e inequívoco” de España al derecho internacional e incidió en que no se puede “asumir su conculcación sistemática”, algo que apostilló que se ve “con demasiada frecuencia en nuestros días”.
Así las cosas, recalcó que los estados que más han hecho por levantar la arquitectura normativa e institucional son las democracias, y que en ellas reside la responsabilidad ética y moral de preservar ese mundo basado en normas “frente al otro basado en el ejercicio ilimitado de la fuerza y movido por intereses muchas veces excluyentes o incompatibles”.
El monarca incidió en que un mundo fundado en el derecho, abierto a la cooperación y al diálogo, “siempre se acercará más a cualquier objetivo de la paz, la estabilidad y el desarrollo”.
Felipe VI subrayó que la “seguridad global está en peligro”, como se ha podido ver en Palestina, Ucrania y otros países, y pidió a los representantes diplomáticos que sigan defendiendo el derecho internacional, al que se refirió como el “faro ético” del que se ha dotado la comunidad internacional para asegurar una convivencia pacífica y próspera.
