icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El rey Felipe VI saluda a la multitud que espera su llegada ante el Ayuntamiento de CEuta, este martes. Foto: EFE/Reduan
El rey Felipe VI saluda a la multitud que espera su llegada ante el Ayuntamiento de CEuta, este martes. Foto: EFE/Reduan
/ Reduan
Por Agencia EFE

Felipe VI recalcó este martes la españolidad irrenunciable de las ciudades norteafricanas de Ceuta, que visitó con la reina Letizia, y de Melilla, y señaló que España y la Unión Europea (UE) tienen la voluntad y la responsabilidad de mantener una buena relación de confianza y respeto mutuos con Marruecos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.