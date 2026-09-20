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Resumen

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El libro «Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne» (Reconciliación. Memorias. Juan Carlos I de España), en París. Foto: EFE
El libro «Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne» (Reconciliación. Memorias. Juan Carlos I de España), en París. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El rey Juan Carlos I presentó este domingo sus memorias como un último legado a los españoles, junto a las instituciones democráticas que, según dijo, les han permitido vivir en paz durante los últimos 50 años, y calificó de “más temeraria que prudente” su decisión de escribirlas.

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