El presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, ha felicitado a Abelardo de la Espriella por su victoria este domingo en las elecciones presidenciales de Colombia con una estrecha ventaja sobre el izquierdista Iván Cepeda, y en su cuenta de X ha afirmado que “los colombianos han dicho basta al narcosocialismo de Petro”.
El presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, ha felicitado a Abelardo de la Espriella por su victoria este domingo en las elecciones presidenciales de Colombia con una estrecha ventaja sobre el izquierdista Iván Cepeda, y en su cuenta de X ha afirmado que “los colombianos han dicho basta al narcosocialismo de Petro”.
Abascal ha manifestado que: “Los colombianos han otorgado la victoria a @ABDELAESPRIELLA y han dicho basta al narcosocialismo de Petro y sus sucesores. La libertad, el orden, la verdad y la soberanía de las naciones se abren camino con fuerza en Hispanoamérica”.
“Enhorabuena, querido Abelardo. ¡Adelante Colombia! #FirmesPorLaPatria”, concluye el post de Abascal, que lo acompaña de una fotografía en la que aparece con de la Espriella y un mensaje de este último que refiere: “Le ganamos al voto fusil y a la compra de votos y a los partidos tradicionales y a la corrupción y a los de siempre y a la guerrilla. GANÓ COLOMBIA”.
Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12.921.702 votos (49,65 %), una estrecha ventaja de 248.310 papeletas (0,95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,65 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.