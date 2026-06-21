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El líder del partido español Vox, Santiago Abascal, en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/ Chema Moya)
El líder del partido español Vox, Santiago Abascal, en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/ Chema Moya)
Por Agencia EFE

El presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, ha felicitado a Abelardo de la Espriella por su victoria este domingo en las elecciones presidenciales de Colombia con una estrecha ventaja sobre el izquierdista Iván Cepeda, y en su cuenta de X ha afirmado que “los colombianos han dicho basta al narcosocialismo de Petro”.

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