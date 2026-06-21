El presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, ha felicitado a Abelardo de la Espriella por su victoria este domingo en las elecciones presidenciales de Colombia con una estrecha ventaja sobre el izquierdista Iván Cepeda, y en su cuenta de X ha afirmado que “los colombianos han dicho basta al narcosocialismo de Petro”.

Abascal ha manifestado que: “Los colombianos han otorgado la victoria a @ABDELAESPRIELLA y han dicho basta al narcosocialismo de Petro y sus sucesores. La libertad, el orden, la verdad y la soberanía de las naciones se abren camino con fuerza en Hispanoamérica ”.

Fotografía de archivo del candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella durante una entrevista con EFE, en Bogotá (Colombia). (Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

“Enhorabuena, querido Abelardo. ¡Adelante Colombia! #FirmesPorLaPatria” , concluye el post de Abascal, que lo acompaña de una fotografía en la que aparece con de la Espriella y un mensaje de este último que refiere: “Le ganamos al voto fusil y a la compra de votos y a los partidos tradicionales y a la corrupción y a los de siempre y a la guerrilla. GANÓ COLOMBIA”.

Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12.921.702 votos (49,65 %), una estrecha ventaja de 248.310 papeletas (0,95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,65 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibe 12.673.392 votos, equivalentes al 48,70 %, indica el conteo preliminar.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.

VIDEO RECOMENDADO