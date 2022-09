Un comerciante de carnes en Murcia, región de España, falleció al recibir una cornada de un toro de 472 kilos, llamado ‘Limpiador’, en una feria que se estaba realizando en la Plaza de Toros de dicho lugar.

El comerciante de carnes, Santiago López Carcelén, se encontraba como espectador del evento y no como torero. Sin embargo, un suceso al que no han podido dar respuesta las autoridades, hizo que el fallecido dejara su asiento y se dirigiera a uno de los pasillos de los corrales, algo poco usual en este tipo de ferias.

De acuerdo a medios locales, los empleados de la plaza procedieron a rematar al animal que había sido retirado de la arena porque estaba cojo y tenía que ser sacrificado. Así que el toro fue llevado al matadero y quedó tendido en el suelo al recibir un fuerte golpe en la cabeza.

Inesperadamente, Santiago entró donde estaba el animal para rematarlo con un hacha. No obstante, el mamífero aún no había fallecido y en el momento que el carnicero iba a matarlo, el toro presuntamente se levantó y le propinó varias cornadas, dejándolo gravemente herido y causándole la muerte. De hecho, la herida fatal se la produjo en el vientre, causando una evisceración de sus intestinos, por lo que no pudo superar el sangrado.

Según testigos, Santiago ingresó por los pasillos que conducen hasta los corrales, portando una puntilla para atravesar la sien de ‘Limpiador’. Pero corrió con la mala suerte de que el toro no fue inmovilizado y pudo levantarse para matar al carnicero.

Su esposa quedó en shock al enterarse de que Santiago estaba muerto: “Estoy en shock. No me salen las palabras, tampoco las lágrimas. Todavía sigue sin encajar la muerte de mi marido porque estaba de espectador en la Plaza y acabó en los corrales”, expresó la viuda al diario ‘El Español’.

➕INFO👇https://t.co/dPDVsLFKsm pic.twitter.com/pRJPX374vk — El Muletazo (@ElMuletazo) September 12, 2022

Por otro lado, tendrán que ir a declarar Sandalio Tornero, el encargado de contratar a los matarifes, Ángel Bernal, dueño de la Plaza de Toros y los dos corraleros que se encontraban matando al mamífero.

La esposa de Santiago aseguró que contratará un abogado que le ayude a saber cómo acontecieron los hechos realmente.”Lo único que sé es que mi marido se ha muerto, tengo tres hijos, y dos tienen una discapacidad”, informó la mujer al citado medio.El Grupo de Homicidios, con las respectivas interrogaciones, esclarecerá por qué Santiago se levantó y se dirigió a matar al ‘limpiador’.