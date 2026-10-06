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Resumen

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El líder independentista catalán y eurodiputado Carles Puigdemont ofrece una rueda de prensa en Bruselas el 9 de diciembre de 2024. (Foto de JOHN THYS / AFP).
El líder independentista catalán y eurodiputado Carles Puigdemont ofrece una rueda de prensa en Bruselas el 9 de diciembre de 2024. (Foto de JOHN THYS / AFP).
/ JOHN THYS
Por Agencia EFE

El magistrado del Tribunal Supremo español Pablo Llarena dejó este martes sin efecto, con carácter inmediato, la orden nacional de busca y captura y detención del expresidente catalán Carles Puigdemont, con lo que ya puede regresar a España.

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