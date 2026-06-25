Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Integrantes de la Protección Civil participan en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos en el municipio de Chacao, en el este de Caracas, Venezuela. (EFE/ Boris Vergara).
Integrantes de la Protección Civil participan en labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos en el municipio de Chacao, en el este de Caracas, Venezuela. (EFE/ Boris Vergara).
Por Agencia EFE

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó que en estos momentos aún hay 68 españoles que no fueron localizados tras los terremotos que asolaron el miércoles Venezuela.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.