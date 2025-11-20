Un botín de 6,7 millones de euros en coimas para el exnúmero dos de Pedro Sánchez: cómo el Caso Cerdán complica más al gobierno socialista español

Escucha la noticia
España sigue con atención los nuevos hallazgos que vinculan con una trama de corrupción en la concesión de obras públicas al exnúmero tres del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Santos Cerdán. Un caso que involucra a su predecesor directo en la secretaría de organización del partido, al exministro de Transportes José Luis Ábalos, y que complica al gobierno de Pedro Sánchez desde hace meses.
