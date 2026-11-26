Un barco cargado con unas 7.000 toneladas de gasóleo se hundió este jueves frente a la costa de la isla mediterránea española de Ibiza, lo que provocó la muerte de un miembro de la tripulación, informaron los rescatistas.

El desastre afectó al Med Emre, un buque cisterna de productos químicos con bandera maltesa que viajaba desde el puerto de Algeciras a Barcelona, ​​indicó los servicios de emergencia de las islas Baleares en un comunicado.

Vista del carguero Med Enre, que naufragó en la noche del miércoles con 17 tripulantes a bordo de los que uno ha fallecido, y que no se ha hundido por completo, sino que permanece parcialmente a flote pero volcado. El director general de Emergencias e Interior del Govern balear, Pablo Gárriz, ha destacado este jueves que la posición del barco semihundido a 19 millas al noroeste de Ibiza, completamente volcado con la quilla a flote, permitirá hacer operaciones en superficie. El director de Emergencias ha señalado también que el Med Emre es un barco gasero destinado al transporte de combustibles, que son “más ligeros”, y que no transportaba crudo, sino principalmente gasóleo y algo de queroseno de aviación. EFE/Mar y Puertos CGT -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

Los 17 tripulantes del barco fueron rescatados pero posteriormente se confirmó la muerte de uno de ellos en un hospital de Ibiza, señalando los servicios de emergencia.

Seis miembros de la tripulación sufrieron “lesiones leves”, principalmente hipotermia, según la fuente.

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Un barco y un avión pertenecientes al servicio español de salvamento marítimo fueron enviados para evaluar los posibles daños medioambientales, añadieron los rescatistas.

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