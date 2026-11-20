El intercambio pactado entre los líderes políticos se dividió en cinco segmentos dedicados a las temáticas consideradas prioritarias dentro de la agenda pública española actual: vivienda, economía, políticas sociales, lucha contra la corrupción y gestión migratoria y política exterior.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular llegando al debate televisado durante la noche de este jueves. (Foto: BURAK AKBULUT / Anadolu vía AFP) / BURAK AKBULUT

Núñez Feijóo inició su participación de forma más agresiva, recordando las polémicas alrededor del entorno de Pedro Sánchez como las investigaciones a la esposa de este último, Begoña Gómez, y los casos Koldo y Leire Díez. El presidente del PP también se refirió de forma crítica al manejo de la crisis migratoria de Ceuta y el reciente accidente ferroviario de Urda, responsabilizando a la gestión del presidente de Gobierno de estos incidentes.

“Ocho años después hay algo que dijo el señor Sánchez en lo que yo no estoy de acuerdo: España merece un presidente decente y él no lo es”, dijo Núñez Feijóo.

Por su parte, Sánchez comenzó su exposición siendo autocrítico y admitiendo, que “cometió errores” como “confiar en gente que no debía” y que tampoco logró solucionar el problema de la vivienda. El jefe de Gobierno español argumentó que su gobierno tuvo que lidiar con sucesos como los choques de trenes antes citados y fenómenos climatológicos, pero que incluso así ha mantenido a su país en términos positivos.

“No tengo reparos en reconocerlo (los errores) porque también soy muy consciente de que siempre hemos gobernado con un rumbo correcto, de que todo lo que hemos hecho fue en favor de la gente de a pie y que a pesar de todas las dificultades España goza hoy de unos resultados sociales, económicos y medioambientales que hace décadas no tenía”, indicó el presidente español.

Pedro Sánchez, presidente de España y líder del PSOE llegando al debate. (Foto de BURAK AKBULUT / Anadolu vía AFP) / BURAK AKBULUT

La aguja no cambia mucho

Los candidatos de los dos partidos españoles tradicionales llegaban a la cita del jueves liderando las encuestas más recientes. El sondeo de 40dB para El País y la Cadena SER, publicado justo antes del debate, otorgaba una ventaja pequeña para Núñez Feijóo, que sumaba el 32,2% de la intención de voto, mientras que Sánchez se situaba en un 30,2%. Más atrás aparecía Vox, liderado por Santiago Abascal, con un 17,6% de la preferencia.

Por otro lado, el estudio del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) de España para RTVE, publicado hace una semana, situaba al PSOE por delante en las elecciones generales, con una votación del 33,3% frente al 25,5% que adjudicaba al PP y el 18,4% que registró para Vox.

De forma paralela, el promedio de encuestas elaborado por la radiodifusora Onda Cero mostraba hasta el 16 de noviembre al Partido Popular en la delantera con un 31%. La agrupación de Sánchez aparecía en el recuento con un 27,3% y Vox se situaba en tercera posición con el 18,8% de la inclinación electoral. El agregador mencionaba que la mayor parte de los sondeos mostraba una posición favorable de Feijóo, quien podría obtener la mayoría absoluta para formar gobierno de contar con el apoyo de Vox.

Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura (Udep), comenta en diálogo con El Comercio que la revisión de las encuestas de España sugiere que estas han mostrado tendencias o resultados favorables a los candidatos afines a los medios que encargaron aquellos estudios.

“Sabemos que hay medios más próximos a una u a otra de las opciones que están aquí en juego”, menciona.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declara a los medios durante su visita al lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad en Toledo. (EFE/Chema Moya). / Chema Moya

Partiendo desde ese punto, el catedrático de la Udep explica que ve poco probable que un debate como el de hoy, que consideró “lleno de reproches mutuos e interrupciones”, cambie demasiado el escenario, pues los candidatos no han mencionado nada que vaya más allá de lo que ya sepan sus electores.

“La gran cuestión es qué efecto tiene y cuánto voto mueve un debate así, que está relativamente igualado y donde no hay un claro ganador. Tengo cierto escepticismo, como el de algunos analistas, pues los medios que parecen menos vinculados a alguna de las opciones parecían dar en mayor medida como ganador a Núñez Feijóo. Mi impresión es que al menos este debate no va a mover mucho el voto, porque lo que se ha dicho no ha encerrado muchas novedades, ha sido un recuento de cosas ya sabidas y que han sido confirmadas a uno u otro grupo del electorado”, menciona Banús.

“Quizás lo más interesante de las encuestas últimamente es que parece que el PSOE está remontando. Podría ser no tanto porque hay personas que no quieran votar al PP propiamente dicho, sino porque no quieren esa única alternativa que aparece en el horizonte, que es la alianza entre ese partido y Vox”, añade el docente de la Udep.

Carlos Novoa, analista internacional y profesor de la Universidad de Lima, comparte la idea de que es difícil hablar de un ganador tras la discusión de este jueves, aunque precisa que los pasivos del líder del PSOE tras ocho años de gobierno suponen una carga adicional difícil de pasar por alto.

El internacionalista comenta que “la gente está acostumbrada a ver a un Pedro Sánchez con una postura bien argumentada y con reflejos”, pero que el desgaste natural y las polémicas limitaron su capacidad de respuesta, mientras que Feijóo desaprovechó un escenario en el que podía ampliar su batería de propuestas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente a Pedro Sánchez en medio del escándalo de corrupción del PSOE. (EFE/Borja Sanchez-Trillo).

“Creo que los candidatos se han mostrado un poco flojos, porque se ha notado que han estado tensos. Para Sánchez creo que era más difícil porque ha tenido casos de corrupción y el choque de trenes, muy duro para la sociedad española y que ha puesto en cuestionamiento su gestión de gobierno. Sánchez tiene ocho años gobernando y eso pasa factura”, menciona Novoa.

“Los temas tratados en este debate han sido muy propios de política interna y no se abordó mucho la política exterior, como por ejemplo la postura de España frente al conflicto israelí - palestino o las presiones de Estados Unidos y Donald Trump. Se ha visto mucha demagogia de ambas partes y en este sentido creo que Feijóo pierde un poco, porque esta era una oportunidad para refrescar ideas; no obstante, tampoco se puede decir que Sánchez haya salido ganando”, agrega el profesor universitario.

Un debate sin riesgo

Los analistas consultados por este diario coinciden en calificar como muy nebuloso el tono de las disertaciones de Sánchez y Núñez Feijóo, quienes frecuentemente recurrieron a recordar las culpas del oponente y sus fallos como gestores estatales.

Puntualmente, el líder del Partido Popular citó la promesa incumplida del presidente español de entregar 184.000 viviendas a pesar de tratarse de una demanda imperiosa de la ciudadanía, ante lo que Sánchez no pudo responder con claridad.

De la misma forma, el representante del Partido Socialista Obrero presionó a su adversario citando que el programa de gobierno del PP establecía destinar el 5% del PIB español en Defensa, lo que en la práctica se traduciría en una reducción presupuestaria importante para otras partidas estatales. Núñez Feijóo únicamente respondió que ese era el monto que el mismo Pedro Sánchez habría aceptado en el marco de la OTAN.

Sánchez y Núñez Feijóo durante el debate presidencial del 2023. (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP) / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

“Lo dicho antes vale también para estos temas. Realmente hubo poca información concreta alrededor de tópicos como la vivienda y la gestión migratoria. Por una parte, Pedro Sánchez se remitía a decir lo que hizo su gestión y esto era puesto en duda por Núñez Feijóo. Todo esto en medio de promesas que no se pueden comprobar”, apunta Enrique Banús.

Carlos Novoa considera que los pocos riesgos del debate español son una manifestación evidente de una cautela que podría haber sido una enseñanza de las recientes campañas políticas latinoamericanas. El docente de la Universidad de Lima apunta sobre todo a las elecciones de Brasil, que desde su visión serían analizadas con mucho interés por los estrategas políticos y comunicacionales de España.

“(Los candidatos) no han salido a jugar un partido proponiendo, sino que han optado por defenderse y contraatacar. Hay una pequeña diferencia en las encuestas favorable a la derecha de Núñez Feijóo y él quiere mantener este margen y ampliarlo. En ese mismo contexto, Sánchez acusa ocho años de desgaste, pero siempre ha sabido salir bien librado y la ventaja que tiene su rival no es insalvable”, indica Novoa.

“En ese contexto, el caso de Brasil fue un ejercicio de ciencia política extraordinario para analizar, porque en la primera vuelta Jair Bolsonaro ganó con una diferencia grande y Lula da Silva no tenía de dónde agarrarse. Bolsonaro solo debía mantenerse, pero a veces con una diferencia importante se baja un poco la guardia, dejando alguna fisura que los rivales pueden aprovechar y eso fue justamente lo que hizo Lula. El Partido Popular está tratando de mantener ese primer lugar en las encuestas, pero midiendo mucho lo que hace para que Sánchez no le pueda voltear el partido, al ser consciente de que tiene capacidad para hacerlo”, finaliza el analista.

Un debate más La Academia de las Ciencias y Artes de Televisión tiene previsto realizar un debate más el 26 de noviembre, aunque esta vez será de cuatro candidatos. Está prevista la presencia Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.

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