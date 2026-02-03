Un jurado declara culpable a un peruano por el asesinato del canónigo de València, España

Escuchar
(2 min)
Comienza en la Audiencia provincial de Valencia el juicio con jurado popular contra el hombre acusado de matar en enero de 2024 al canónigo emérito de la catedral de València. Foto: EFE/Ana Escobar

Por Agencia EFE

Un jurado popular ha declarado este martes culpable a un peruano acusado del asesinato, en enero de 2024, del canónigo emérito de la Catedral de València (este), de 80 años, cuyo cadáver fue encontrado en su cama y con signos de violencia por asfixia.

