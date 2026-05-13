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El buque de carga ruso Ursa Major durante una operación de vigilancia a lo largo de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) continental frente a la costa de Portugal, el 22 de diciembre de 2024. (Handout / Armada portuguesa / AFP)
El buque de carga ruso Ursa Major durante una operación de vigilancia a lo largo de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) continental frente a la costa de Portugal, el 22 de diciembre de 2024. (Handout / Armada portuguesa / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El carguero ruso Ursa Major, que se hundió misteriosamente frente a las costas españolas en diciembre de 2024, transportaba “componentes de dos reactores nucleares” similares a los utilizados en submarinos, según un escrito del gobierno español consultado el miércoles por la AFP.

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