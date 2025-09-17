La explosión en Madrid que mató a un colombiano y un peruano fue por acumulación de gas

Una notable acumulación de gas fue el origen de la explosión del pasado sábado en un edificio del barrio madrileño de Vallecas, donde fallecieron un colombiano y un peruano, según señalaron hoy a EFE fuentes próximas a la investigación.

Uno de los fallecidos es un hombre de 53 años de nacionalidad colombiana que estaba realizando obras de acondicionamiento en un sótano para convertirlo en vivienda.

Es la principal hipótesis que manejan los investigadores sobre las circunstancias de la explosión derivada de una concentración de gases en un habitáculo de unos 10 metros cuadrados situado en un sótano.

Debido a la detonación resultó dañado un bar cercano y heridas 25 personas.

Fuentes próximas a la investigación señalaron a EFE que, según los indicios recabados hasta ahora por la Policía Nacional, en esa estancia similar a un trastero o un almacén residían al menos el ciudadano colombiano de 53 años y su mujer, ya que se han hallado restos de una lavadora y un inodoro.

La pareja había iniciado ya obras para acondicionar la estancia como vivienda con la instalación de planchas de pladur en las paredes.

En estas obras, el hombre había usado espuma de poliuretano habitualmente empleada para aislar e impermeabilizar paredes, por lo que los investigadores no descartan que la acumulación de gas provenga de este material.

Por otra parte, las fuentes indicaron a EFE que la segunda víctima, un joven peruano de 29 años cuyo cadáver se halló este lunes, sí residía en Madrid -en un principio se apuntó que estaba de paso por la capital visitando a unos amigos- y se encontraba en situación irregular en España.

