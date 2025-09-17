Un hombre ha sido localizada muerto la madrugada del 14 de septiembre, en el bar donde hubo una explosión de gas causó 25 heridos, varios de ellos de gravedad, en Vallecas, Madrid, en España. (Foto de Víctor Lerena / EFE)
Un hombre ha sido localizada muerto la madrugada del 14 de septiembre, en el bar donde hubo una explosión de gas causó 25 heridos, varios de ellos de gravedad, en Vallecas, Madrid, en España. (Foto de Víctor Lerena / EFE)
La explosión en Madrid que mató a un colombiano y un peruano fue por acumulación de gas
Una notable acumulación de gas fue el origen de la explosión del pasado sábado en un edificio del barrio madrileño de , donde fallecieron un colombiano y un peruano, según señalaron hoy a EFE fuentes próximas a la investigación.

Uno de los fallecidos es un hombre de 53 años de nacionalidad colombiana que estaba realizando obras de acondicionamiento en un sótano para convertirlo en vivienda.

MIRA AQUÍ: España: Los incidentes en el final de La Vuelta dejan 22 policías heridos y dos detenidos

Es la principal hipótesis que manejan los investigadores sobre las circunstancias de la explosión derivada de una concentración de gases en un habitáculo de unos 10 metros cuadrados situado en un sótano.

Debido a la detonación resultó dañado un bar cercano y heridas 25 personas.

Fuentes próximas a la investigación señalaron a EFE que, según los indicios recabados hasta ahora por la Policía Nacional, en esa estancia similar a un trastero o un almacén residían al menos el ciudadano colombiano de 53 años y su mujer, ya que se han hallado restos de una lavadora y un inodoro.

La pareja había iniciado ya obras para acondicionar la estancia como vivienda con la instalación de planchas de pladur en las paredes.

MÁS INFORMACIÓN: España: La policía carga contra manifestantes propalestinos y dispara granadas lacrimógenas en la Vuelta

En estas obras, el hombre había usado espuma de poliuretano habitualmente empleada para aislar e impermeabilizar paredes, por lo que los investigadores no descartan que la acumulación de gas provenga de este material.

Por otra parte, las fuentes indicaron a EFE que la segunda víctima, un joven peruano de 29 años cuyo cadáver se halló este lunes, sí residía en Madrid -en un principio se apuntó que estaba de paso por la capital visitando a unos amigos- y se encontraba en situación irregular en España.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

