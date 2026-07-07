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Resumen

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Cristóbal López Romero. Foto: AFP
Cristóbal López Romero. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Al menos cinco mujeres acusaron al cardenal español Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, de agresión sexual, según fuentes cercanas al caso y testimonios de las víctimas obtenidos por la AFP, unos hechos que el prelado, apartado de sus funciones, niega.

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