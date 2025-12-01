Un avión de Air Europa despega del aeropuerto de Málaga, el 22 de septiembre de 2011. (Jorge Guerrero / AFP)
/ JORGE GUERRERO
Agencia EFE
Escucha la noticia

Air Europa cancela sus operaciones en Venezuela hasta el día 12 y valora opciones a futuro
La aerolínea española canceló sus operaciones en hasta el próximo 12 de diciembre y monitorizará la situación actual “de manera permanente” para prorrogar o no esta suspensión en función de la evolución del espacio aéreo venezolano, confirmaron a EFE fuentes de la compañía.

Air Europa se une así a Iberia, que este lunes suspendió su operativa hasta el día 31, y a Plus Ultra, que hizo lo mismo con sus vuelos hasta el próximo jueves, y asegura que priorizará “en todo momento” la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: ¿De qué hablaron Trump y Maduro?: El trasfondo del ultimátum que eleva la presión sobre Venezuela

Esta suspensión hasta el próximo día 12 (este inclusivo) se produce después de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) haya lanzado este lunes una nueva “alta recomendación” a los operadores civiles de no sobrevolar el FIR (las regiones en que se divide el espacio aéreo) de Maiquetía, el que da servicio a Caracas, la capital venezolana, hasta el 31 de diciembre.

Air Europa ofrece cinco frecuencias semanales al país latinoamericano, aunque lleva desde el 25 de noviembre sin operar al país venezolano, adonde tampoco vuelan por el momento ninguna de las otras dos aerolíneas españolas.

El nuevo aviso (‘notam’ en el argot aeronáutico) de la AESA se produce después de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA por sus siglas en inglés) alertara el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

Este pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su cuenta de su red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado “en su totalidad”.

No obstante, el espacio aéreo no está cerrado, cuestión que compete exclusivamente a las autoridades venezolanas, según explicó a los medios de comunicación la portavoz del sindicato de controladores Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Susana Romero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)
