Air Europa regresa este martes a Venezuela tras casi tres meses sin volar al país

Un avión de Air Europa aterriza en el aeropuerto de Palma de Mallorca el 28 de noviembre de 2025. (Jaime REINA / AFP)
/ JAIME REINA
Por Agencia EFE

Air Europa será la primera aerolínea española en retomar sus vuelos con Venezuela, a donde volverá a operar a partir de este martes 17 de febrero, seguida de Plus Ultra, que lo hará a principios de marzo, y de Iberia, que prevé reanudar los suyos en abril.

