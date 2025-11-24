Air Europa también suspende vuelos con Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

La aerolínea española Air Europa decidió suspender sus conexiones con Venezuela, como ya hicieron otras compañías, después de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio de su despliegue en el Caribe, indicaron fuentes de la empresa.

Air Europa, que opera varios vuelos semanales entre Madrid y Caracas, decidió suspender estas conexiones “hasta que las condiciones permitan volver a volar” con seguridad, indicó este lunes una fuente de la compañía a la AFP.

Fuentes ligadas al sector aeronáutico en Venezuela informaron a la AFP que todas las operaciones aéreas desde y hacia España se mantendrán suspendidas al menos hasta el 1º de diciembre.

La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL o la chilena Latam ya habían comunicado la suspensión de sus vuelos el sábado, según avanzaron entonces las asociaciones venezolanas de líneas aéreas (ALAV) y de agencias de viajes (AVAVIT), sin precisar claramente cuánto duraría la interrupción.

El domingo, Turkish Airlines dijo que cancelaba sus vuelos entre el 24 y 28 de noviembre.

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que el líder chavista venezolano Nicolás Maduro denuncia como una “amenaza” para forzar su derrocamiento.

La advertencia a las aeronaves se produjo pocos días antes de que entrara en efecto este lunes la prevista designación por parte de Estados Unidos de un supuesto cártel narcotraficante presuntamente liderado por Nicolás Maduro como organización terrorista.

Venezuela calificó el lunes de “ridícula patraña” esta designación, según indicó la cancillería en un comunicado.

Desde de septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de al menos 83 personas.

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes 21 de noviembre a los estudiantes de su país a conectarse con los movimientos estudiantiles de Estados Unidos para pedirles que "paren la guerra", en medio de las tensiones entre Caracas y la Administración de Donald Trump a raíz del despliegue militar norteamericano en el mar Caribe. (EFE)