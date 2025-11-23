Ningún vuelo saldrá de Madrid a Venezuela el lunes tras la alerta de Estados Unidos

Ningún vuelo con destino a Venezuela saldrá este lunes del aeropuerto de Madrid, después de la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea estadounidense, que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar el país sudamericano y el sur del mar Caribe.

Entre las aerolíneas que han confirmado la suspensión de vuelos a Venezuela figura Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam.

La española Air Europa, que también vuela al país caribeño, no ha procedido aun a la cancelación, ya que el primer vuelo previsto es para el próximo martes 25. Un portavoz de la compañía explicó a EFE que la compañía está “monitorizando la situación”.

Iberia, que efectúa cinco vuelos semanales a Venezuela -el primero previsto para mañana, lunes- fue la primera en decidir la suspensión.

La autoridad aérea estadounidense instó a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” debido a “una situación potencialmente peligrosa en la región”, aviso que coincide con el amplio despliegue militar norteamericano en la zona para presionar al gobierno de Nicolás Maduro.

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes 21 de noviembre a los estudiantes de su país a conectarse con los movimientos estudiantiles de Estados Unidos para pedirles que "paren la guerra", en medio de las tensiones entre Caracas y la Administración de Donald Trump a raíz del despliegue militar norteamericano en el mar Caribe. (EFE)

EE.UU. emprendió una campaña contra el narcotráfico en septiembre que, hasta la fecha, ha consistido en bombardear en el Caribe lanchas de civiles supuestamente relacionadas con esta actividad delictiva.

Estos ataques se han extendido a aguas del Pacífico y dejan hasta el momento más de 80 muertos.

El presidente estadounidense Donald Trump aludió el domingo 16 de noviembre a la posibilidad de entablar conversaciones con el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de su despliegue militar en el Caribe y el Pacífico que incluye al portaviones USS Gerald Ford. (AFP)